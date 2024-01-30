Премьер Японии заявил о желании подписать мирный договор с Россией. Какие российские территории интересны Токио?

Кисида: Токио ищет мирного договора с Москвой, но продолжит политику санкций

Япония хочет решения территориальных вопросов по Курильским островам и заключения мирного договора с Россией. Стремление заключить соглашение с российской стороной подтвердил японский премьер-министр Фумио Кисида в своей программной речи.

При этом Токио не собирается отказываться от санкций по отношению к Москве, которые были введены после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Япония также продолжит поддерживать Киев, отметил премьер.

В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора Фумио Кисида премьер-министр Японии

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В Японии назвали несправедливой позицию России по Курильским островам

В конце 2023 года генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси повторил позицию Кисиды и заявил о необходимости заключения мирного соглашения по Курильским островам. Он также назвал позицию России по Курильским островам несправедливой, так как она сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт.

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По его мнению, причиной прекращения консультаций о мирном договоре стали действия Москвы в отношении Киева, а не антироссийские санкции. Как полагает Есимаса, подобными действиями Россия «пытается перекладывать ответственность на Японию».

Так Есимаса ответил на слова главы российского МИД Сергея Лаврова. Российский дипломат ранее заявил, что у России нет никаких территориальных споров, в том числе с Японией. «Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают», — заключил российский министр.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Андрея Руденко в беседе с послом Японии Акирой Муто подчеркнул, что деструктивные шаги Токио усугубляют деградацию отношений с Москвой. Дипломат добавил, что японская сторона порождает серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Японии обеспокоились из-за обещания Путина посетить Курилы

11 января президент России Владимир Путин заявил, что когда-нибудь посетит Курильские острова, не уточнив при этом, какую часть Курил и когда он намерен посетить. Правительство Японии после слов российского лидера пообещало внимательно следить за ситуацией.

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Обещанием посетить Курильские острова Путин «фактически посылает Японию к черту». Об этом заявил доцент кафедры международных отношений Токийского университета Ре Хината Ямагучи. Он также выразил беспокойство тем, что «ситуация станет более серьезной», если Путин распорядится предпринять конкретные шаги по развитию островов.

Поступая так, он фактически посылает Японию к черту. Не думаю, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем они есть сейчас, но нам нужно будет следить за тем, что он станет делать, если и когда он все-таки поедет на Курилы Ре Хината Ямагучи доцент Токийского университета

В апреле 2023 года Япония в опубликованной «Синей книге» назвала Курилы «незаконно оккупированными». В Токио считают, что острова являются «исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии».