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07:23, 12 января 2024Мир

Япония пообещала следить за поездкой Путина на Курилы

Генсек кабмина Японии Хаяси: Токио будет следить за поездкой Путина на Курилы

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Правительство Японии после заявления президента РФ Владимира Путина о намерении посетить Курильские острова будет внимательно следить за ситуацией. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, передает издание Jiji.

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских лиц», — отметил он. В то же время Хаяси пообещал, что Токио будет «соответствующим образом» реагировать на развитие ситуации.

Ранее Владимир Путин заявил, что когда-нибудь посетит Курильские острова. При этом российский лидер не уточнил, когда именно состоится поездка и какую часть Курил он намерен посетить. «Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду», — сказал он.

Япония оспаривает принадлежность России Курильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. Россия безусловно считает эти острова своими. Из-за этого у Москвы и Токио до сих пор не подписано мирное соглашение.

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      Марина Совина
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