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10:15, 11 января 2024Россия

Путин заявил о планах посетить Курилы

Президент России Путин заявил, что когда-нибудь посетит Курилы

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что когда-нибудь посетит Курильские острова. О таких планах он заявил в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока и Арктики в Хабаровске. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Когда именно глава государства посетит этот регион, Путин не уточнил. Также он не уточнил, какую часть Курил он намерен посетить.

«Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду», — заявил российский лидер.

Япония оспаривает принадлежность России островов Курильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. Россия безусловно считает эти острова своими. Из-за этого у Москвы с Токио до сих пор не подписано мирное соглашение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Японии запомнить принадлежность курильского острова Итуруп. «Остров наш. Пора выучить», — написала она.

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      Марк Леонов
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