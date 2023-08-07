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18:11, 7 августа 2023Мир

МИД выразил протест Японии из-за вмешательства во внутренние дела России

МИД РФ выразил протест Японии из-за вмешательства во внутренние дела России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

МИД России выразил протест Японии из-за предоставления ею официальной площадки для проведения «Форума свободных народов пост-России». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого "Форума свободных народов пост-России"», — указали в министерстве. Отмечается, что организаторы мероприятия признаны в России террористами.

Действия Токио следует трактовать как «антироссийскую враждебную акцию с собственными нелегитимными реваншистскими притязаниями на южные Курильские острова» и вмешательство во внутренние дела России, подчеркнули в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Японии запомнить принадлежность курильского острова Итуруп. «Остров наш. Пора выучить», — написала она. Так она ответила на протест Токио по поводу визита на Итуруп полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

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    Алевтина Запольская
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