В Верховной Раде высказались против платного уклонения от мобилизации

Депутат Рады Нагорняк выступил против платного уклонения от мобилизации

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк сомневается, что в стране будет принята легальная схема платного уклонения от мобилизации. Об этом сообшает Telegram-канал издания «Страна».

«Такой шаг будет говорить как раз о несправедливости, о том, что богатые могут официально откупиться. Хотя мы понимаем де-факто, что у тех, кто имел ресурс и нежелание идти служить и воевать, они уже сегодня имеют такие документы. Поэтому их и нужно просмотреть. Всех без исключения», — заявил Нагорняк.

Ранее глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха говорил о необходимости введения легального способа уклонения от службы, отсутствие которого может привести к тому, что люди начнут скрываться от государства, перестанут пользоваться государственными банками, снимать наличные и путешествовать. В ответ на это Сергей Нагорняк заявил, что правительство и президент не пойдут на подобный шаг, так как это может возмутить большую часть общества.

Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже заявлял, что проект закона о мобилизации уже отправили в Верховную Раду.