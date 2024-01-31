Американский разведчик рассказал о жестком ответе России на планы США

Экс-разведчик Риттер: РФ жестко ответила на план США поставить ракеты на Украине

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector рассказал о жестком ответе России на планы США разместить на Украине ракетные вооружения.

Эксперт отметил, что Вашингтон поставил в Румынии и Польше системы Aegis, аргументируя это тем, что они предназначены только для противоракетной обороны. Однако, как подчеркнул отставной офицер, эти вооружения можно переоборудовать в ударные для поражения наземных целей.

«Русские тогда сказали: "Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и еще раз нет"», — пояснил Риттер.

Ранее экс-разведчик сообщил, что НАТО не вступит в полномасштабный конфликт с Россией из-за неспособности вести крупномасштабные бои. Он также указал на то, что сейчас силы альянса оказались в плачевном состоянии.