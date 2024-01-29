В США заявили о неспособности НАТО вести крупномасштабные бои с Россией

Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вести крупномасштабные бои с Россией

НАТО не вступит в прямой конфликт с Россией из-за Украины, так как не сможет вести крупномасштабные бои с российскими войсками. О неспособности Североатлантического альянса противостоять России заявил экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«У НАТО нет возможности вмешаться напрямую. Мы видим, что НАТО сейчас полностью несостоятельная организация. Альянс не может вести крупномасштабные наземные бои больше одной или двух недель», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что российская армия самая сильная в мире, а силы стран альянса, наоборот, находятся в плачевном состоянии.

Ранее экс-разведчик назвал нормализацию отношений с Россией главным приоритетом для Вашингтона. По его словам, Украина не находится в сфере интересов США, у нее нулевое стратегическое значение, как для Вашингтона, так и для НАТО.