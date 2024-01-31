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20:20, 31 января 2024Мир

В США предрекли победу России в случае прекращения помощи Украине от Запада

Йеллен: Россия победит в случае прекращения помощи Украине от Запада
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Joshua Roberts / Reuters

В случае прекращения помощи Украине со стороны Запада в конфликте победит Россия. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, документ с соответствующим заявлением опубликован на сайте министерства финансов страны.

Глава Минфина убеждена, что западная поддержка напрямую влияет на успехи Украины на поле боя, поэтому Конгресс должен действовать быстро и не останавливать помощь.

«Конгресс должен действовать быстро, чтобы предоставить помощь Украине, в том числе за счет бюджетной поддержки. Бездействие повлечет немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности», — подчеркнула Йеллен.

По ее словам, администрация США намерена добиться одобрения Конгресса на выделение Украине 11,8 миллиарда долларов.

Ранее в Конгрессе США заявили о нежелании давать деньги Украине. Член Палаты представителей США Чип Рой подчеркнул, что для США в приоритете должна стоять защита собственной границы, а только после этого вопрос помощи другому государству.

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