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10:25, 25 января 2024Мир

В Конгрессе США заявили о нежелании давать деньги Украине

Конгрессмен Рой: Украина больше не получит новых денег от США
Чип Рой

Чип Рой. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украина больше не получит новых денег от США, так как администрация президента США Джо Байдена не решает внутренних проблем страны. Об этом заявил член Палаты представителей США Чип Рой в интервью Welt.

«Пока администрация Джо Байдена на самом деле не сделает ничего, чтобы остановить приток беженцев и защитить границу с США, Киеву не дадут ни единого доллара», — отметил конгрессмен.

Рой добавил, что проблема защиты границы должна являться приоритетом для США и только после нее должно уделяться внимание международным вопросам. По его мнению, многие американцы возмущены поддержкой Украины и не понимают, какова цель помощи.

Ранее сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Конгрессу США может потребоваться гораздо больше времени для утверждения дополнительного финансирования, включающего помощь Украине.

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      Максим Габриелян
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