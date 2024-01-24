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19:33, 24 января 2024Мир

В США объяснили задержку помощи Украине

Конгресс США потребовал больше времени на рассмотрение вопроса о помощи Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конгрессу Соединенных Штатов может потребоваться намного больше времени на рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании, в том числе для помощи Украине и укрепления безопасности на границе с Мексикой, заявил сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, конгрессу необходимо решить «ряд вопросов», прежде чем США «отреагируют на запрос Украины о новой помощи».

Похожим образом прокомментировал выделение средств для безопасности на границе с Мексикой сенатор от штата Юта Майк Ли. Парламентарий подчеркнул необходимость «продолжить дебаты по законопроекту о дополнительном финансировании южной границы».

В Конгрессе США ранее сообщали о наличии разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий по вопросу о необходимости предоставления Украине американской помощи.

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      Лина Пивоварова
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