В США объяснили задержку помощи Украине

Конгресс США потребовал больше времени на рассмотрение вопроса о помощи Украине

Конгрессу Соединенных Штатов может потребоваться намного больше времени на рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании, в том числе для помощи Украине и укрепления безопасности на границе с Мексикой, заявил сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, конгрессу необходимо решить «ряд вопросов», прежде чем США «отреагируют на запрос Украины о новой помощи».

Похожим образом прокомментировал выделение средств для безопасности на границе с Мексикой сенатор от штата Юта Майк Ли. Парламентарий подчеркнул необходимость «продолжить дебаты по законопроекту о дополнительном финансировании южной границы».

В Конгрессе США ранее сообщали о наличии разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий по вопросу о необходимости предоставления Украине американской помощи.