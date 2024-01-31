Возвращение российских военных из украинского плена попало на видео

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны России показало видео с вернувшимися из украинского плена военными. Кадры возвращения были опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

Пресс-служба министерства подписала видео фразой «С возвращением домой, парни!»

Некоторые бойцы сразу же взяли телефоны, чтобы связаться с родными и сообщить о возвращении.

О состоявшемся по формуле 195 на 195 обмене стало известно ранее, 31 января. Известно, что военнослужащих доставят в медицинские учреждения.

Обмен произошел на фоне публикаций о ракете, сбившей Ил-76 — военно-транспортный самолет, который перевозил украинских пленных для несостоявшегося обмена.