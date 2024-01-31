Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:31, 31 января 2024Россия

Возвращение российских военных из украинского плена попало на видео

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны России показало видео с вернувшимися из украинского плена военными. Кадры возвращения были опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

Пресс-служба министерства подписала видео фразой «С возвращением домой, парни!»

Некоторые бойцы сразу же взяли телефоны, чтобы связаться с родными и сообщить о возвращении.

О состоявшемся по формуле 195 на 195 обмене стало известно ранее, 31 января. Известно, что военнослужащих доставят в медицинские учреждения.

Обмен произошел на фоне публикаций о ракете, сбившей Ил-76 — военно-транспортный самолет, который перевозил украинских пленных для несостоявшегося обмена.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

      Модные в 70-х наряды вновь станут трендом

      Турция заявила о санкциях к прибывающим из Крыма суднам

      Зеленский преувеличил число возвращенных на Украину пленных

      Диетолог назвал самый опасный в жареном виде продукт

      ФБР заподозрило китайских хакеров в атаках на критическую инфраструктуру США

      Долги «Почты России» уменьшились

      Возвращение российских военных из украинского плена попало на видео

      Армия Израиля нашла взрывчатку у сотрудников агентства ООН

      Названа стоимость самого дешевого жилья возле метро в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше