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15:17, 31 января 2024Бывший СССР

Захарова призвала Армению оценить безопасность близости с НАТО

Спикер МИД России Захарова: Армении стоит оценить безопасность близости с НАТО

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Армении стоит оценить риски для собственной безопасности от сближения с НАТО и отталкиваться от национальных интересов. К такой позиции Ереван призвала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время еженедельного брифинга по вопросам внешней политики, отрывок выступления доступен в Telegram-канале «Девичья башня».

Захарова прокомментировала заявление спецпредседателя НАТО на Южном Кавказе Хавьера Коломины о движении Еревана в сторону альянсу: «Если кто-то хочет близости, нужно понять, насколько это небезопасно и к каким последствиям это приведет».

«Наверное, нужно здесь еще идти и от базовых установок: каковы национальные интересы каждой страны, в частности Армении? Наверное, нужно это проанализировать. Нужно открыть карту, посмотреть, в каком регионе, между какими соседями находится эта страна, нужно почитать учебники истории», — добавила спикер МИД.

По ее словам, Еревану следует исходить из долгосрочных интересов и помнить, что Запад никогда не выполняет своих обещаний.

Захарова также прокомментировала слухи о возможной отставке Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Представитель дипломатического ведомства уверена, что эта ситуация говорит об агонии украинского государства.

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      Глеб Палехов
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