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18:13, 1 февраля 2024Бывший СССР

Депутатов Рады уличили в покупках авто и недвижимости во время СВО

ЭП: каждый третий депутат Рады приобрел авто или недвижимость за первый год СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Каждый третий депутат Верховной Рады Украины приобрел авто или недвижимость за первый год с начала проведения специальной военной операции (СВО). В совершении дорогих покупок нардепов уличило издание «Экономическая правда».

По данным деклараций, во время боевых действий парламентарии приобрели 134 новых транспортных средства, а также 260 объектов недвижимости. Наибольшая доля приобретений оказалась у членов партии власти «Слуга народа» и депутатов из бизнес-группы «Доверие».

При этом большинство задекларированного имущества находится в аренде или «другом праве пользования». В случае автомобилей речь идет об использовании транспорта близкими или друзьями.

Ранее в Институте демографии и социальных исследований Украины сообщили, что уровень бедности в стране вырос до 60 процентов. По этому показателю страна вернулась на 20 лет назад.

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