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13:49, 1 февраля 2024Мир

В Госдуме раскрыли детали обращения к Конгрессу США из-за крушения Ил-76

Депутат Чепа: США несут ответственность за атаку на Ил-76 ракетой ЗРК Patriot

Фото: Vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

США несут ответственность за совершенную атаку на российский военно-транспортный самолет Ил-76 ракетой американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат раскрыл детали обращения Госдумы к Конгрессу США из-за крушения воздушного судна.

«Мы ожидаем, что американцы услышат, что этот террористический акт был совершен с использованием американского оружия, которое поставлено на Украину именно с их согласия, за это они проголосовали», — рассказал Чепа.

США несут ответственность за совершенный террористический акт

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«В это обращение входит то, что власти Украины сбили транспортный самолет, который совершал гуманитарную акцию по согласованию с властями Украины и перевозил 65 военнопленных Украины для их передачи. Каждый шаг, все действия поминутно были согласованы с властями Украины. Причину и кто давал эту команду, мы не знаем. Но это чудовищный террористический акт, абсолютно необъяснимый», — заключил он.

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Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли обращение к Конгрессу США из-за атаки на российский военно-транспортный самолет Ил-76, который был сбит ракетой американского ЗРК Patriot. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что конгрессмены должны знать, как используется оружие, направляемое на Украину президентом США Джо Байденом.

31 января президент России Владимир Путин озвучил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76. По словам главы государства, версия об атаке на самолет из американской ЗРК Patriot подтвердилась. Он подчеркнул, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих.

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