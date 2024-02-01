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13:07, 1 февраля 2024Россия

Госдума обратилась к Конгрессу США из-за сбития Ил-76 американской ракетой

Госдума приняла обращение к Конгрессу США из-за сбития Ил-76 ракетой ЗРК Patriot

Фото: ТАСС

Депутаты Госдумы единогласно приняли обращение к Конгрессу США из-за атаки на российский военно-транспортный самолет Ил-76, сбитого ракетой американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что конгрессмены должны знать, как используется оружие, направляемое на Украину президентом США Джо Байденом.

В своем обращении депутаты назвали сбитие в районе села Яблоново Белгородской области российского самолета, перевозившего украинских пленных, террористическим актом. «Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством, так как обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной был согласован, в том числе был согласован маршрут их доставки», — говорится в документе.

Российские парламентарии также заявили, что «поддержка неонацистской идеологии и ее воплощения на Украине» провоцирует Киев на «продолжение террора и эскалацию насилия», что ведет мир к глобальной катастрофе.

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      Константин Лысяков
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