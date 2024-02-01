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16:57, 1 февраля 2024Экономика

Доля нацвалют в расчетах России с одной страной выросла почти до 90 процентов

Мишустин: доля нацвалют в межгосрасчетах России и Киргизии превысила 88 %

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Доля национальных валют в межгосударственных расчетах между Россией и Киргизией в 2023 году превысила 88 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Во время его встречи с главой правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым также стало известно, что объем товарооборота между обеими странами достиг 285 миллиардов рублей.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин оценил долю рубля в коммерческих сделках между странами в 83 процента, сообщало РИА Новости. Их товарооборот в первом полугодии 2023-го, по его словам, увеличился на 18 процентов.

Ранее Мишустин сообщил о почти полной дедолларизации расчетов России и Китая. Согласно приведенным главой кабмина данным, в 2020 году только 20 процентов расчетов двух стран проводились в национальных валютах, а к концу 2023 года показатель превысил 90 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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