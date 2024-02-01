В МИД Израиля рассказали о чувствах после вывоза «Би-2» в страну

МИД Израиля: счастливы, что смогли вывезти «Би-2» из Таиланда

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что встретился с депортированными в страну из Таиланда после задержания музыкантами группы «Би-2», и сказал, что счастлив тому, как разрешилась ситуация вокруг них. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Сегодня я встретился с участниками группы "Би-2", одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после задержания в Таиланде. Я сказал им, что счастлив тому, что мы смогли вывезти их в Израиль, ведь им грозила экстрадиция в Россию, а там — долгое заключение», — рассказали о своих чувствах в МИД Израиля.

По словам Каца, Израиль — единственное государство в мире, которое делает все, чтобы ни один его гражданин не остался брошен на произвол судьбы. Министр также добавил: «Музыка победит».

Музыканты «Би-2» были депортированы из Таиланда в Израиль, гражданством которого располагают некоторые из них, 31 января. 24 января они были задержаны после концерта на Пхукете из-за того, что не получали разрешения на работу в азиатской стране.