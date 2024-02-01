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00:37, 1 февраля 2024Россия

«Мелочей нет». Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов их возрождением

Президент Путин заявил, что в возрождении новых регионов России нет мелочей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по социально-экономическому развитию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства назвал развитие новых регионов их возрождением, подчеркнув, что в этом вопросе нет мелочей, здесь важно все, что окружает жителей.

В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей

Владимир Путинпрезидент России

Ранее глава государства заявил, что обязательно будет посещать новые регионы, которые вошли в состав России за последнее время.

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Путин потребовал, чтобы выделенные новым регионам деньги никуда не исчезли

Путин сообщил, что на комплексную программу развития новых регионов России в прошлом году было выделено 1,83 триллиона рублей, в нее вошли около 300 мероприятий, связанных с целевыми показателями практически по всем направлениям, включая экономику, инфраструктуру, образование, здравоохранение, культуру и спорт.

Приличные деньги. И в ближайшие несколько лет этот уровень финансирования у нас запланирован. Деньги посчитаны, они есть, и нужно, чтобы они никуда не исчезли. Примерно в таком же объеме, каждый год

Владимир Путинпрезидент России

Ранее глава государства рассказал, что российские власти направили в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области более одного триллиона рублей — 1 триллион 77 миллиардов.

Путин также уточнил, что налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов составили 170 миллиардов рублей. По мнению главы государства, их экономика уже восстанавливается, однако «многое еще предстоит сделать».

Президент заявил о хорошем темпе интеграции новых регионов

Путин заявил, что социально-экономическая интеграция ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в целом набрала хороший темп, в первую очередь благодаря слаженной работе правительства, федеральных министерств и региональных властей.

В целом, что касается всей социальной системы этих регионов, я прошу здесь действовать в высшей степени аккуратно и ответственно. Я понимаю, есть стандарты, есть нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства призвал, в частности, не допускать сокращения зарплат в сельских культурных и спортивных центрах новых регионов, а также подумать о трудоустройстве местных жителей, причем, чтобы они не просто работали, а трудились согласно своему уровню квалификации.

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Путин призвал банки не бояться работать в новых регионах

Президент призвал российские банки не бояться работать в новых регионах и активнее развивать там свою деятельность.

Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. Все и так — то, чего боялись раньше, санкций, — все уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там

Владимир Путин президент России

Глава государства также отметил, что после создания в новых регионах свободной экономической зоны, как в Крыму и Севастополе, ее участниками стали 75 предприятий. За счет этого удалось создать и сохранить более 42 тысяч рабочих мест.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «за» проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно. 30 сентября в Кремле президент подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.

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      Марина Совина
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