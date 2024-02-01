На Украине приняли три решения для усиления оборонного комплекса

Кабмин Украины принял три постановления для усиления оборонного комплекса

Правительство Украины приняло три постановления для усиления оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

Кабмин принял решение о дерегуляции производства боеприпасов, рассчитывая, что таким образом новые предприятия смогут быстро включится в работу.

Второе постановление касается ценообразования на производствах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Производители будут должны уточнять расчеты стоимости, если прибыль превысит показатель в 25 процентов.

Оборонные закупки будут проводиться через систему госзакупок Prozorro. В правительстве надеются улучшить снабжение армии, добиться прозрачного ценообразования и обезопаситься от утечки информации.

Ранее лидеры стран Европейского союза подчеркнули необходимость и призвали к ускорению помощи Украине в виде поставки ракет и снарядов. Евросовет также напомнил об обязательствах предоставить Киеву один миллион артиллерийских боеприпасов.