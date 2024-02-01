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15:22, 1 февраля 2024Бывший СССР

В офис компании «Укрнафта» пришли с обысками

Сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис компании «Укрнафта»

Фото: Sergei Karazy / Reuters

Сотрудники Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками в офис компании «Укрнафта», которая занимается газо- и нефтедобычей, из-за подозрительных закупок. Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Укрнафту» подозревают в недобросовестной закупке труб у компании «Интерпайп», которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку. Сделка прошла для избежания падения добычи нефти, но, по версии силовиков, была заключена по завышенным ценам.

При этом компания утверждает, что проводит максимально прозрачную и публичную деятельность, соблюдает закон о публичных закупках, и соблюдает все определенные государством процедуры, в том числе и использование системы закупок Prozorro.

Ранее Служба безопасности Украины задержала главу одного из главных управлений Министерства обороны. Чиновник пытался украсть 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов) при закупке артиллерийских снарядов для армии.

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