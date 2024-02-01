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12:06, 1 февраля 2024Россия

Названа предполагаемая цель перехваченных в Нижегородской области БПЛА

Mash: перехваченные в Нижегородской области БПЛА пытались атаковать завод

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Перехваченные в Нижегородской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать завод «Лукойл», который находится в Кстовском районе. Такую предполагаемую цель назвал источник Telegram-канала Ni Mash.

По данным издания, специалистам удалось установить и предположительную модель устройств. Ими оказались UJ-22 ---многоцелевые дроны, разработанные украинской компанией UKRJET.

Специалисты допустили, что перехваченные под Нижним Новгородом экземпляры были доработаны для увеличения дальности полета.

1 февраля сообщалось, что беспилотники, которые были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Нижегородской области, летели на высоте 50 метров.

Уточнялось, что один из дронов рухнул в Кстовском районе российского региона. Второе устройство обнаружили у дороги между селом Чернуха и деревней старые Ключищи.

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      Анна Щербакова
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