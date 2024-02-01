Орбана назвали удобной страшилкой ЕС для Украины

Историк Барынкин: Орбан может стать удобной страшилкой ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может в будущем стать удобной «страшилкой» Европейского союза (ЕС) для прекращения финансовой помощи Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Артем Барынкин, комментируя итоги состоявшегося саммита ЕС.

Эксперт отметил, что решение ЕС о выделении финансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро с правом ее пересмотра частично отвечало условиям Будапешта. Барынкин подчеркнул, что подобное нельзя назвать «уверенной победой» Брюсселя. Более того, если сохраняется механизм прерывания помощи, то ЕС по-прежнему не уверен в способности Украины одержать победу в вооруженным конфликте.

ЕС может искать пути красивого выхода из этой истории. Можно свалить на Венгрию и сказать, что Украину не получается поддерживать, потому что есть капризная Венгрия и капризный Орбан. Это страшилка в лице Орбана может успешно использоваться Брюсселем Артем Барынкин Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕС пошел на вынужденный компромисс с Венгрией по вопросу финансовой помощи Украине. В частности, соглашение о выделении денег Киеву включает ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости».