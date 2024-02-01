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16:56, 1 февраля 2024Экономика

США объяснили закупку небольшой партии российской нефти «лазейкой»

Bloomberg: закупка российской нефти в США стала возможна благодаря «лазейке»

Фото: Angus Mordant / Reuters

Американский нефтеперерабатывающий завод PBF Energy закупил партию российской нефти объемом 10 тысяч баррелей из-за определенной лазейки в законодательстве, санкционный режим нарушен не был. Таким образом ситуацию объяснил представитель Управления энергетической информации (EIA) Морган Баттерфилд, сообщает Bloomberg.

Сырая нефть из России попала на Багамские острова до 8 марта 2022 года, когда из-за начала боевых действий на Украине Вашингтон объявил о введении эмбарго. Спустя полтора года ее смешали с другой партией нефти и отправили на предприятие в США.

Уже после получения партии импортер сообщил, что нефть частично имеет российское происхождение. Представитель нефтеперерабатывающего завода Майкл Карпович подчеркнул, что поставка была проведена в соответствии с законодательством.

О закупке такой партии США узнали благодаря данным EIA и таможенным отчетам. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков называл вариант с закупкой российской нефти в смеси с какой-то другой самым очевидным вариантом. Он подчеркивал, что 10 тысяч баррелей выглядят слишком маленькой партией, чтобы говорить о возобновлении поставок, к тому же нарушителям эмбарго грозит уголовное наказание.

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      Платон Щукин
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