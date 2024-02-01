Отель от художника Бэнкси воссоздали в Москве

Интерьер «Отеля за стеной» от художника Бэнкси воссоздали на ВДНХ

Интерьер «Отеля за стеной» от художника Бэнкси воссоздали в павильоне №22 на ВДНХ. Об этом говорится в пресс-релизе выставки «Найти Бэнкси», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В честь Дня святого Валентина организаторы мероприятия подготовили конкурс в Telegram-канале выставки. Победители получат возможность посетить киносеанс и ужин при свечах в номере знаменитой гостиницы, а также попасть на индивидуальную экскурсию «Любовь. Граффити. Бэнкси». Розыгрыш продлится до 12 февраля.

На данный момент отель Walled Off («За стеной»), расположенный в городе Вифлеем на границе Израиля и Палестины, закрыт для посетителей. Стены отеля украшены работами Бэнкси и других художников, гостям предлагается остановиться в номерах различных категорий — от люксовых апартаментов до комнат-хостелов.

Экспозиция «Найти Бэнкси» открылась на ВДНХ в начале 2024 года. На выставке представлены более 150 копий работ стрит-арт художника с сохранением его характерного стиля.