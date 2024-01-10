В Москве открылась обновленная выставка «Найти Бэнкси»

В Москве на ВДНХ открылась обновленная выставка «Найти Бэнкси»

В Павильоне номер 22 на ВДНХ открылась обновленная выставка «Найти Бэнкси». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Выставка включает более 150 копий работ стрит-арт художника с сохранением его характерного стиля. Отмечается, что в коллекцию были добавлены новые произведения. «Можно будет увидеть красного слона, побывать в отеле с самым худшим видом на земле, лицезреть воссозданную студию художника и даже "прокатиться" в вагоне лондонского метрополитена», — говорится в пресс-релизе.

Также гости выставки смогут послушать аудиогид о работах Бэнкси (Banksy), сделать снимки в фотозонах и почувствовать себя в роли уличного граффитиста, оставив свой тэг на стене.

Экспозиция объединяет несколько тематик: общество потребления, социальное неравенство, эпоха контроля, защита окружающей среды и будущее для потомков. Завершается выставка в магазине сувениров.

Ранее в Лондоне задержали подозреваемого в краже дорожного знака с граффити Бэнкси.