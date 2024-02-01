Представители стран ЕС пожаловались на дискомфорт из-за Венгрии
Представители стран-членов Европейского союза (ЕС) все чаще чувствуют дискомфорт на мероприятиях из-за Венгрии. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.
«Все больше и больше государств-членов испытывают дискомфорт при обсуждении безопасности и других важных вопросов на встречах ЕС или НАТО», — заявили источники издания.
По их словам, позиция Венгрии и ее сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей по многим важным вопросам считаются очевидной темой, которой всячески избегают.
Ранее Евросоюз был вынужден пойти на компромисс с Венгрией по вопросу финансовой помощи Украине. Источники агентства Reuters сообщили, что соглашение ЕС о долгосрочной программе бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро включает в себя ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости».