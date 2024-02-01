ВС РФ пресекают попытки ВСУ контратаковать на донецком направлении

Артиллерия бригады «Кальмиус» 1-го армейского корпуса пресекла попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Командир артиллерийской батареи с позывным Бухгалтер рассказал, что в январе российским военнослужащим удалось взять под контроль населенный пункт. «То есть мы поддерживали нашу пехоту, продвинулись и не даем противнику контратаковать», — добавил он. По его словам, украинская сторона пытается контратаковать, чтобы выбить подразделения с позиций, однако в результате лишь откатывается на более дальние позиции.

Военный отметил, что наблюдательные пункты с беспилотников (БПЛА) засекают движение противника на дальних подступах и передают цель, затем российские военные наводят орудие и начинают препятствовать данному маневру.

Кроме того, командир артиллерийской батареи обратил внимание, что сейчас российская пехота занимает ключевые опорные пункты и продолжает наступать. «Они (бойцы ВСУ — прим. "Ленты.ру") понимают, что у них уже ничего хорошего не получится, они в любом случае проиграют здесь», — заключил он.

29 января в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Помимо этого, в районе Синьковки были отражены три атаки штурмовиков ВСУ.

В свою очередь полковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России после взятия под контроль Табаевки развивают свой успех на купянском направлении.