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16:11, 1 февраля 2024Экономика

Российский министр рассказал о борьбе с Западом при продаже ресурсов

Решетников: страны Глобального Юга получают ресурсы из России по разумным ценам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия чувствует себя уверенно в борьбе с попытками стран Запада выдавить ее продукцию с мировых рынков, поскольку многие экономики Глобального Юга нуждаются в ресурсах по разумным ценам. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает РИА Новости.

«Мы видим, что являемся поставщиком надежным для очень многих экономик Глобального Юга, для активно развивающихся экономик», — заявил глава Минэкономразвития России.

Как рассказал Решетников, «наши "коллеги", в кавычках» стремятся «представить свою продукцию, свое сырье в том числе, по гораздо более высоким ценам другим странам» на фоне создаваемых для России проблем, из-за которых «требуется донастройка транспортной системы, платежных систем, финансовых расчетов». Власти и бизнес в стране активно этому противодействуют, объяснил министр.

Ранее в четверг, 1 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию о том, что турецкие банки закрывают счета компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, признал наличие проблемы. Он указал, что речь идет о «беспрецедентном, неприкрытом и агрессивном давлении» со стороны США.

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      Дмитрий Воронин
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