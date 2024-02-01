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18:08, 1 февраля 2024Мир

США одобрили удары по военным объектам Ирана

CBS: США одобрили удары по военным объектам Ирана в течение нескольких дней
архивное фото

архивное фото. Фото: Bryan Woolston / Reuters

В Вашингтоне одобрили план о нанесении ударов в течение нескольких дней по военным объектам Ирана на территории Ирака и Сирии в ответ на гибель американских солдат. Об этом со ссылкой на источники в правительстве США сообщает CBS.

Как указали собеседники телеканала, целями ударов станут «объекты и военнослужащие Ирана». Отмечается, что время нанесения ударов будет определяться погодными условиями, так как благоприятная видимость необходима для избежания гибели среди гражданских.

Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал президента США Джо Байдена нанести удар по иранским нефтеперерабатывающим заводам и предсказал войну США с Ираном в 2024 году.

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      Виктория Кондратьева
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