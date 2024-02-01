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15:14, 1 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о желании Залужного сдать Авдеевку

Bild: главком ВСУ Залужный хотел оставить Авдеевку, Зеленский этого не одобрил
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Несколько недель назад главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, оставив город. Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкая газета Bild.

По данным журналистов, президент республики Владимир Зеленский не одобрил решение главкома ВСУ, желавшего таким образом «выровнять фронт и облегчить оборону». Отмечается, что вместо этого 30 декабря глава государства лично поехал в населенный пункт, чтобы поддержать украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в интервью Bild один из офицеров ВСУ назвал борьбу за власть между Зеленским и Залужным «сложной и долгой историей», которая негативно сказывается на общей ситуации на Украине, ставя «в довольно дерьмовое положение».

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