Стало известно отношение Буданова и Сырского к возможному увольнению Залужного

Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, против выступили Буданов и Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного, однако против этого выступили руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Bild.

По данным журналистов, главком ВСУ еще несколько недель назад хотел вывести украинские войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему в этом, после чего 30 декабря лично поехал в город на линию фронта, чтобы поддержать военных.

Как заявил изданию один из офицеров ВСУ, борьба за власть между президентом Украины или главой его офиса Андреем Ермаком и Залужным является «сложной и долгой историей», негативно сказывающейся на общей ситуации в республике. «Честно говоря, это ставит нас в довольно дерьмовое положение», — сказал он.

Ранее издание The Times сообщало, что Зеленский заявил Залужному о намерении подписать указ о его увольнении, однако пересмотрел свое решение после давления из-за рубежа. Кроме того, предложение президента занять пост главкома ВСУ отвергли как Сырский, так и Буданов.