Марочко: в бронетехнике ВСУ под Купянском были замечены англоязычные экипажи

На купянском направлении в бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены англоязычные экипажи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, об англоязычном экипаже в украинском танке стало известно в результате радиоперехвата и анализа эфира во время активных боевых действий в районе села Синьковка в Харьковской области. Он добавил, что на английском языке команды также передавали экипажу бронетранспортера ВСУ в районе села Песчаное.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов российских войск в Харькове было повреждено расположение иностранных наемников, служащих в украинской армии.