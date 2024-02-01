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09:55, 1 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно об англоязычных экипажах в бронетехнике ВСУ

Марочко: в бронетехнике ВСУ под Купянском были замечены англоязычные экипажи

Фото: Reuters

На купянском направлении в бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены англоязычные экипажи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, об англоязычном экипаже в украинском танке стало известно в результате радиоперехвата и анализа эфира во время активных боевых действий в районе села Синьковка в Харьковской области. Он добавил, что на английском языке команды также передавали экипажу бронетранспортера ВСУ в районе села Песчаное.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов российских войск в Харькове было повреждено расположение иностранных наемников, служащих в украинской армии.

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      Алевтина Запольская
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