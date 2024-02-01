Суд на Украине остановил дело против сбившего на блокпосту нацгвардейца судьи

Суд на Украине остановил дело против сбившего нацгвардейца судьи Тандыра

Высший совет правосудия на Украине остановил рассмотрение дисциплинарного дела против судьи Алексея Тандыра, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Член Высшего совета правосудия Виталий Салихов заявил, что прокуратура долго не предоставляла информацию и он не успевает составить заключение по делу. Он добавил, что на следующей неделе уходит в отпуск. «Фантастика. Давайте еще может всех убийц и коррупционеров отпустим?», — прокомментировал ситуацию Гончаренко.

В мае прошлого года председатель Макаровского районного суда Тандыр сбил насмерть военного национальной гвардии на блокпосту. Водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.