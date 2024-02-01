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13:27, 1 февраля 2024Бывший СССР

Суд на Украине остановил дело против сбившего на блокпосту нацгвардейца судьи

Суд на Украине остановил дело против сбившего нацгвардейца судьи Тандыра

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Высший совет правосудия на Украине остановил рассмотрение дисциплинарного дела против судьи Алексея Тандыра, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Член Высшего совета правосудия Виталий Салихов заявил, что прокуратура долго не предоставляла информацию и он не успевает составить заключение по делу. Он добавил, что на следующей неделе уходит в отпуск. «Фантастика. Давайте еще может всех убийц и коррупционеров отпустим?», — прокомментировал ситуацию Гончаренко.

В мае прошлого года председатель Макаровского районного суда Тандыр сбил насмерть военного национальной гвардии на блокпосту. Водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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      Валентин Карант
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