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10:19, 26 мая 2023Бывший СССР

На Украине председатель суда насмерть сбил военного

«УП»: в Киеве председатель районного суда насмерть сбил военного на блокпосту

Фото: Roman Baluk / Reuters

Председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть военного Национальной гвардии на блокпосту в столице Украины. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП»).

«Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле Lexus, двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего», — пишет «УП». По информации источников издания, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали судью. Уточняется, что следствие будет вести Государственное бюро расследований (ГБР) при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Как сообщило ГБР, судья отказался от прохождения осмотра в больнице для выявления состояния опьянения. Ведомство добавило, что принимаются меры по принудительному изъятию биологических образцов у водителя.

Ранее стало известно, что снайпер националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) вместе с другими бойцами в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе. Отмечалось, что его пытались отговорить, однако он «грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами».

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Кристина Есикова
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