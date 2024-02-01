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13:42, 1 февраля 2024Спорт

Тарасова оценила критику Рудковской в адрес Тутберидзе

Тарасова раскритиковала слова Рудковской в адрес Тутберидзе по делу Валиевой
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила критику музыкального продюсера Яны Рудковской в адрес тренера Этери Тутберидзе по делу фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

«А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать!» — заявила Тарасова. Ранее Рудковская заявила, что Тутберидзе должна была взять вину на себя, а не взваливать ее на фигуристку.

31 января Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Кроме того, тренер выразила сомнения в том, что фигуристку кто-то защищал на слушаниях, и назвала вердикт суда худшим.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Спортсменка вместе с партнерами по сборной России лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022. Другим участникам российской команды Международный союз конькобежцев присудил бронзовые медали.

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