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13:06, 1 февраля 2024Россия

В России ребенок выпал с 17-го этажа и выжил

В Новосибирске девочка выжила после падения с 17-го этажа

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Новосибирске ребенок выжил после падения с 17-го этажа. Об этом сообщает сообщество «Служба 112 Новосибирской области» во «ВКонтакте», передает ngs.ru.

Точный возраст ребенка не называется. При этом сообщество уточняет, что на вид девочке около десяти лет.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Ранее в Ростове-на-Дону боец смешанного стиля Магомед Зейналов выпал с десятого этажа и выжил. Мужчина пытался спасти кота и сорвался с высоты. При падении он приземлился на один из припаркованных автомобилей.

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      Алан Босиков
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