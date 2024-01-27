В семье упавшего c десятого этажа бойца MMA рассказали о его состоянии

Боец MMA Магомед Зайналов перенесет три операции после падения c десятого этажа

В семье бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Зайналова по прозвищу Веном рассказали о его состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, 24-летнему спортсмену необходимо перенести еще три операции после проведенных четырех. Отмечается, что его состояние стабильное, а угрозы жизни нет.

О падении Зайналова стало известно 24 января. Он упал на автомобиль с высоты десятого этажа, был госпитализирован и находится в реанимации. Отмечалось, что боец выпал, пытаясь спасти кота.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC. 2 февраля спортсмен должен был провести поединок против Эдуарда Кузьминова.

Всего Зайналов провел 15 поединков по правилам MMA. На его счету четыре победы, десять поражений и одна ничья.