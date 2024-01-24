Появились подробности падения бойца MMA c десятого этажа

Боец MMA Зайналов выпал с десятого этажа в Ростове-на-Дону, пытаясь спасти кота

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с десятого этажа в Ростове-на-Дону, пытаясь спасти кота. Об этом ТАСС сообщает боец Эдуард Кузьминов.

По информации источника, в данный момент спортсмен находится в реанимации. Отмечается, что полиция начала проверку после падения 24-летнего Зайналова.

О падении Зайналова стало известно ранее 24 января. Отмечалось, что он упал на автомобиль. За его жизнь борются медики.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC. 2 февраля спортсмен должен был провести поединок против Эдуарда Кузьминова.

Всего Зайналов провел 15 поединков по правилам MMA. На его счету четыре победы, десять поражений и одна ничья.