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17:45, 24 января 2024Спорт

В России боец MMA выпал с десятого этажа

Магомед Зайналов

Магомед Зайналов. Кадр: Светлана Сульянова / YouTube

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с десятого этажа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, спортсмен находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC. 2 февраля спортсмен должен был провести поединок против Эдуарда Кузьминова.

Всего Зайналов провел 15 поединков по правилам MMA. На его счету четыре победы, десять поражений и одна ничья.

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      Анастасия Борисова
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