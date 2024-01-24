В России боец MMA выпал с десятого этажа

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с десятого этажа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, спортсмен находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC. 2 февраля спортсмен должен был провести поединок против Эдуарда Кузьминова.

Всего Зайналов провел 15 поединков по правилам MMA. На его счету четыре победы, десять поражений и одна ничья.