Российским банкам предложат следить за страной пребывания клиентов

«Известия»: Минфин предложил обязать банки следить за клиентами по геолокации

В России задумались о контроле за страной пребывания россиян с помощью банковской отрасли. Проект постановления правительства, подготовленный Минфином, обязывает кредитные организации следить за резидентством клиентов и в случае подозрений запрашивать у них подтверждение. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Если решение утвердят, то, как минимум, банкам придется следить за заходами в онлайн-банки, так как иностранные IP-адреса могут свидетельствовать о том, что клиент живет за границей.

