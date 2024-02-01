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10:14, 1 февраля 2024Экономика

Российским банкам предложат следить за страной пребывания клиентов

«Известия»: Минфин предложил обязать банки следить за клиентами по геолокации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России задумались о контроле за страной пребывания россиян с помощью банковской отрасли. Проект постановления правительства, подготовленный Минфином, обязывает кредитные организации следить за резидентством клиентов и в случае подозрений запрашивать у них подтверждение. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Если решение утвердят, то, как минимум, банкам придется следить за заходами в онлайн-банки, так как иностранные IP-адреса могут свидетельствовать о том, что клиент живет за границей.

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      Платон Щукин
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