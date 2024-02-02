Сивков: крушение Ил-76 связано с внутриполитическими разборками на Украине

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными украинцами на борту нанесло сильнейший удар по имиджу президента Украины Владимира Зеленского. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Царьградом».

По словам военного эксперта, на украинского лидера сейчас «большего всего бочки катятся за то, что самолет был сбит». Сивков также допустил, что авиакатастрофа могла быть плановой операцией, связанной с внутриполитическими разборками на Украине.

«Поэтому как там кто сработал, сейчас надо считать. Но то, что это связано в значительной степени именно с внутриполитическими разборками на Украине, это наверняка так и есть. Есть все основания такое предполагать», — сказал он.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Путин сообщил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.

