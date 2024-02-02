Марочко: Киев стремится убедить Запад и своих граждан, что не все потеряно

Украина стремится убедить Запад и своих граждан в том, что освобожденные Россией территории смогут вернуться. О попытках Киева убедить их в своей непобедимости рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире «Комсомольской правды».

«Демонстрация роликов с флагами Украины на наших территориях — все это рассчитано на то, чтобы поднять морально-психологическое состояние граждан Украины», — объяснил военный эксперт. По его словам, Киев также хочет убедить западных партнеров, что «еще не все потеряно, что нужно возвращать якобы их территории».

Марочко добавил, что в интернете существуют видеоролики, где сбрасывают листовки и флаги и пишутся «непонятные надписи на заборах». «Они свято верят, что мнение наших граждан изменится как-то и опять же западные партнеры будут их поддерживать», — сказал он.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что в ВСУ ситуация по количеству боеприпасов и числу солдат становится все хуже и хуже. По его словам, Российская армия скоро пойдет «в более широкомасштабное наступление».