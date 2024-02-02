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19:17, 2 февраля 2024Россия

Медведев порассуждал о законных целях удара среди стран НАТО

Медведев: если страна НАТО отдаст свои аэродромы Киеву, она будет целью ВС РФ

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

В случае если какая-либо страна НАТО предоставит свои аэродромы Киеву, она будет считаться законной целью Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, однако если НАТО посягнет на целостность России, то сразу получит ответ, который будет означать большую войну.

«То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших Вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги», — сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев на примере Швеции порассуждал о деградации политиков в Европе. По его словам, до того как шведы захотели вступить в НАТО, они жили хорошо. Теперь же правительство Швеции ради вступления в альянс призывает к войне с Россией.

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      Никита Абрамов
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