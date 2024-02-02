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13:51, 2 февраля 2024Мир

Премьер Японии осудил подчиненного за фразу «старая тетка» в адрес главы МИД

Премьер Японии Кисида осудил коллегу, назвавшего старой теткой главу МИД страны

Фото: Issei Kato / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Таро Асо за негативную оценку внешности министра иностранных дел страны Ёко Камикавы. Об этом сообщает Kyodo News.

«Независимо от пола и социального статуса, само собой разумеется, что следует воздерживаться от замечаний, которые высмеивают возраст или внешний вид других и заставляют их чувствовать себя некомфортно», — заявил Кисида в ответ на комментарий своего коллеги во время заседания парламента.

Замглавы ЛДП Таро во время выступления назвал главу МИД Японии «старой теткой», добавив, что «не назвал бы ее особо красивой», сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в Японии старение населения достигло рекордных показателей за всю историю, равных 29,1 процента от всех жителей страны.

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      Лина Пивоварова
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