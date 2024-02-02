Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 2 февраля 2024Россия

Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка

Путин рассказал о спасшем свой экипаж командире российского танка
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент Владимир Путин рассказал о подвиге командира российского танка в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фрагмент выступления президента на форуме Народного фронта приводит Telegram-канал RT.

По словам главы государства, командир спас экипаж, вытащив солдат из поврежденной боевой машины. Затем он вернулся, погасил охватившее танк пламя, прицепил выведенный из строя танк к другому и эвакуировал его к месту ремонта.

«У нас и таких ребят много», — заключил российский лидер.

Во время общения с участниками форума Путин назвал основой успеха российских бойцов поддержку, которую оказывают им в тылу. Участие многих россиян в «огромной совместной работе» в тылу помогает военнослужащим в зоне боевых действий, пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО. О чем военные рассказали президенту?

      Футболист «Динамо» перешел в израильский клуб

      Стилистка раскрыла россиянкам способы носить популярные полупрозрачные платья

      Эксперты призвали посыпать ковры содой

      Влияние неудачного контрнаступления ВСУ на солдат оценили

      Участник шоу на «России 1» рассказал об удивившей его особенности проекта

      Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

      Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

      Ударивший ножом мужчину на улице в Москве попал на видео

      Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше