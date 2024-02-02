Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка
Путин рассказал о спасшем свой экипаж командире российского танкаСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Президент Владимир Путин рассказал о подвиге командира российского танка в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фрагмент выступления президента на форуме Народного фронта приводит Telegram-канал RT.
По словам главы государства, командир спас экипаж, вытащив солдат из поврежденной боевой машины. Затем он вернулся, погасил охватившее танк пламя, прицепил выведенный из строя танк к другому и эвакуировал его к месту ремонта.
«У нас и таких ребят много», — заключил российский лидер.
Во время общения с участниками форума Путин назвал основой успеха российских бойцов поддержку, которую оказывают им в тылу. Участие многих россиян в «огромной совместной работе» в тылу помогает военнослужащим в зоне боевых действий, пояснил он.