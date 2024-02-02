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21:11, 2 февраля 2024Экономика

Путин разрешил совершать сделки с акциями российской нефтяной компании

Путин разрешил совершать сделки с акциями «Русснефти»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями нефтяной компании «Русснефть», следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения главы государства.

Согласно документу, теперь разрешается совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями «Русснефти».

Разрешение потребовалось в связи с введенными ранее ограничениями для инвесторов из недружественных стран, касающимися любых сделок, которые меняют структуру владения российскими компаниями. Они регламентируются указом о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах, подписанным президентом страны 5 августа 2022 года.

«Русснефть» была создана в начале 2000-х российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым при финансовой поддержке крупной швейцарской трейдинговой компании Glencore. Ей принадлежали 23,46 процента акций компании, напоминает ТАСС.

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      Дмитрий Воронин
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