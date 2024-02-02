В Кремле заявили о давлении англосаксов на Турцию из-за сотрудничества в Россией

Песков: Турция сталкивается с давлением англосаксов из-за сотрудничества с РФ

Турция сохраняет самостоятельность в вопросе сотрудничества с Россией, несмотря на беспрецедентное давление англосаксов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами», — констатировал он.

Однако по словам представителя Кремля, турецкая сторона сохраняет свою суверенность.

Ранее Песков пообещал, что Кремль своевременно сообщит дату визита президента России Владимира Путина в Турцию. Он отметил, что российский лидер проведет двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но которой президенты обсудят конфликт на Украине и региональную безопасность.