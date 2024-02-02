Песков пообещал своевременно сообщить дату визита Путина в Турцию

Песков: Кремль своевременно сообщит дату визита Путина в Турцию

Кремль своевременно сообщит дату визита президента России Владимира Путина в Турцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в ходе официального визита Путин проведет двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестке мероприятия будет конфликт на Украине и региональная безопасность, указал Песков.

«Дату визита мы объявим своевременно», — пообещал представитель Кремля.

Ранее агенство Reuters сообщило со ссылкой на анонимного турецкого чиновника, что визит Путина в Турцию состоится 12 февраля.