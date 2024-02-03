Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:57, 3 февраля 2024Силовые структуры

Двое дипломатов НАТО пытались попасть в российский город военного назначения

Двух дипломатов НАТО поймали при попытке въехать в Северодвинск без разрешения

Фото: Unsplash

Двое дипломатов из стран НАТО пытались попасть в город особого военного назначения в Архангельской области, чтобы посмотреть северное сияние в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Португалец и француженка взяли такси из Архангельска до Северодвинска 31 декабря. На въезде в город их остановили сотрудники ДПС и начали проверять документы, однако необходимого разрешения от ФСБ у пары не оказалось. В разговоре с полицейскими иностранцы рассказали, что хотели посмотреть северное сияние, а про особое разрешение от ведомства ничего не знали.

Ранее сотрудники погранслужбы ФСБ в Ленинградской области задержали гражданина Литвы, который пытался скрытно пробраться в Россию, спрятавшись в полувагоне поезда.

***
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России отреагировали на сомнения Польши в способности Киева вернуть Крым

      Российский офицер спрятался на чердаке в занятом ВСУ селе и помог его отбить

      В ООН выразили обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии

      Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру избрали меру пресечения

      Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

      ВСУ обстреляли пекарню в ЛНР

      Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину

      Хэмилтон объяснил решение о переходе в Ferrari

      Кадыров отреагировал на идею создать детский батальон «Ахмат»

      57-летняя Синди Кроуфорд снялась в прозрачном платье для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше