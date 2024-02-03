Двое дипломатов НАТО пытались попасть в российский город военного назначения

Двух дипломатов НАТО поймали при попытке въехать в Северодвинск без разрешения

Двое дипломатов из стран НАТО пытались попасть в город особого военного назначения в Архангельской области, чтобы посмотреть северное сияние в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Португалец и француженка взяли такси из Архангельска до Северодвинска 31 декабря. На въезде в город их остановили сотрудники ДПС и начали проверять документы, однако необходимого разрешения от ФСБ у пары не оказалось. В разговоре с полицейскими иностранцы рассказали, что хотели посмотреть северное сияние, а про особое разрешение от ведомства ничего не знали.

Ранее сотрудники погранслужбы ФСБ в Ленинградской области задержали гражданина Литвы, который пытался скрытно пробраться в Россию, спрятавшись в полувагоне поезда.