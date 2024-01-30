Спрятавшийся в полувагоне поезда литовец пытался пробраться в Россию

ФСБ: гражданин Литвы спрятался в полувагоне поезда и скрытно прибыл в Ленобласть

В Ленинградской области сотрудники погранслужбы ФСБ задержали нелегала, который, спрятавшись, пытался скрытно пробраться в Россию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Иностранца обнаружили в железнодорожном пункте пропуска Ивангород. Задержанный оказался гражданином Литвы, прибывшем в Россию из Эстонии в полувагоне поезда.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы»). С санкции суда Кингисеппа мужчина арестован. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

26 января сообщалось, что в Калининградской области задержали 20-летнего юношу из Пензы, пытавшегося переплыть границу с Литвой. Он был завербован легионом «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация) и хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Юноша решил переплыть реку Неман в Советске, чтобы попасть на территорию Литвы и потом уехать на Украину. Однако его задержали пограничники.